Опубликован доклад Сталину о самоубийстве Гитлера

16 апреля 2020     20
Опубликован доклад Сталину о самоубийстве Гитлера

Опубликован доклад маршала Георгия Жукова Верховному главнокомандующему ВС СССР Иосифу Сталину о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российское военно-историческое общество (РВИО).

В донесении Жукова содержатся данные органов «Смерш» 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии о самоубийстве Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Информация была основана на показаниях захваченного в плен обслуживавшего персонала.

Они заявили, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля, но место захоронения тела им не было известно, а Геббельс и его жена совершили суицид 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом. «Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете Геббельса найдены папки с различными документами», — рассказал Жуков Сталину.

Кроме того, по словам Жукова, одновременно были приняты меры к обнаружению места жительства Гитлера в последнее время и детального исследования всех сведений по его самоубийству.

В мае прошлого года были опубликованы документы Федерального бюро расследований (ФБР) США о побеге Гитлера. В них прорабатывалась версия о том, что фюреру Третьего рейха далось бежать из осажденного Берлина благодаря двойнику, который занял его место. В документах говорится, что некий человек утверждал, что видел Гитлера живым в аргентинском Буэнос-Айресе в начале 1950-х годов. Он также говорил, что фюрер перенес пластическую операцию ради омоложения внешности.

Источник: Лента.Ру

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