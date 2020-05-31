Опубликована декларация о доходах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заработал более одного миллиона долларов за 2019 год. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте офиса лидера страны.

Так, доход семьи президента составил более 28,6 миллиона гривен (1,06 миллиона долларов), из них Зеленский и члены его семьи уплатили 3,6 миллиона гривен (133,7 тысячи долларов) в качестве налогов.

Кроме того, президент получил 4,4 миллиона гривен (164,3 тысячи долларов) за продажу недвижимости в Киеве, а его семья — 3,2 миллиона гривен (118,8 тысячи долларов) за сдачу в аренду квартиры в Великобритании.

Всего за год украинский президент получил роялти от использования торговых марок на сумму 5,048 миллиона гривен (187,5 тысячи долларов). Также Зеленский внес 11,5 миллиона гривен (427,2 тысячи долларов) в избирательный фонд кандидата в президенты Украины и оплатил услуги консультационной фирмы PricewaterhouseCoopers на сумму 567,9 тысячи гривен (21 тысячу долларов).

В январе сообщалось, что Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии «Квартал 95». В документе значится, что президент Украины в конце прошлого года получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысячи долларов) от киностудии и 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсации за использование торговой марки.

Источник: Лента.Ру