Опубликована фотография Ирины Шейк в подростковом возрасте

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в подростковом возрасте. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте в среду, 15 апреля.

На архивном кадре юная Шейк запечатлена в полный рост на фоне фонтана. Она одета в желтую укороченную футболку и светло-розовые расклешенные брюки. В описании публикации, которая за несколько часов собрала почти полмиллиона лайков, модель поставила число 14.

Поклонники высказали свое мнение по поводу внешности подростка Шейк в комментариях. «Это фото доказывает, что твоя красота в полной мере естественна», «Красивая юная Ирина», «Не девушка, а мечта», «Ты прекрасна в любом возрасте. Восхищаюсь тобой», — писали англоязычные и русскоязычные подписчики.

Ранее в апреле свой подростковый портрет опубликовала и американская телезвезда Ким Кардашьян. Она указала, что фотография была сделана в седьмом классе. Поклонники обратили внимание, что лицо телезвезды сильно изменилось с детского возраста, и обвинили ее в злоупотреблении пластической хирургией.

Источник: Лента.Ру