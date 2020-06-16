Опубликовано фото из салона личного самолета бывшей самой молодой миллиардерши

16 июня 2020     12
Опубликовано фото из салона личного самолета бывшей самой молодой миллиардерши

Старшая сестра предпринимательницы Кайли Дженнер, которую лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, Хлои Кардашьян показала часть салона ее личного самолета. Публикация появилась в Instagram-сторис последней во вторник, 16 июня.

На фото запечатлены иллюминатор и ярко-розовые стены внутри лайнера. В окне также отражаются две тарелки с ужином сестер и салфетки с логотипом KylieAir.

Фото: @khloekardashian / Instagram

29 мая журнал Forbes отнял у Кайли Дженнер статус самой молодой миллиардерши в мире. Ее обвинили в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. По информации издания, в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов (63 миллиарда рублей).

В июне было подсчитано, что знаменитость потратила более 100 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей) за последний год на недвижимость и частные самолеты. В частности, ко дню рождения своей дочери Сторми 22-летняя миллионерша приобрела частный самолет Global Express Jet стоимостью от 50 до 70 миллионов долларов (пять миллиардов рублей).

Источник: Лента.Ру

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