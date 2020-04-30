Опубликовано видео с места предотвращения теракта в Екатеринбурге

Опубликовано видео с места предотвращения сотрудниками ФСБ теракта и ликвидации террористов в Екатеринбурге. Запись разместил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
На кадрах видны машины спецслужб, стоящие на проезжей части. Автор видео отметил, что на месте антитеррористической операции присутствуют сотрудники ФСБ, кареты скорой помощи, пожарные машины и полицейские.
Ранее 30 апреля в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). «В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов», — отмечалось в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК). Позже режим КТО сняли.
Источник: Лента.Ру