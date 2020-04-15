Опубликовано видео задержания открывшего стрельбу в Москве мужчины

15 апреля 2020     12
Опубликовано видео задержания открывшего стрельбу в Москве мужчины

Видеозапись с задержанием мужчины, открывшего 15 апреля стрельбу на юго-востоке Москвы, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Для того, чтобы задержать подозреваемого, закрывшегося в своей квартире, сотрудникам ОМОН пришлось выламывать дверь.

В управлении МВД по Москве сообщили, что к настоящему времени подозреваемый доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Следственный комитет России начал проверку по факту произошедшего.

Инцидент произошел в результате конфликта двух мужчин на Окской улице. В стрельбе подозревается 46-летний житель столицы, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже имел проблемы с законом. После произошедшего злоумышленник заперся в своей квартире.

Пострадавший 39-летний мужчина был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Источник: Газета Известия

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