Опубликовано видео задержания открывшего стрельбу в Москве мужчины

Видеозапись с задержанием мужчины, открывшего 15 апреля стрельбу на юго-востоке Москвы, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Для того, чтобы задержать подозреваемого, закрывшегося в своей квартире, сотрудникам ОМОН пришлось выламывать дверь.

В управлении МВД по Москве сообщили, что к настоящему времени подозреваемый доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Следственный комитет России начал проверку по факту произошедшего.

Инцидент произошел в результате конфликта двух мужчин на Окской улице. В стрельбе подозревается 46-летний житель столицы, который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже имел проблемы с законом. После произошедшего злоумышленник заперся в своей квартире.

Пострадавший 39-летний мужчина был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.