Опубликованы архивные фото советских полководцев времен наступления на Берлин

Минобороны России опубликовало архивные фотографии советских полководцев в завершающий период Великой Отечественной войны во время подготовки и проведения Берлинской наступательной операции. Проект посвящен выдающимся военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром фашисткой Германии.

В альбом «Полководцы Победы: весна 1945 года» вышли снимки военачальников Константина Вершинина, Михаила Малинина, Николая Антипенко, Амазаспа Бабаджаняна, Василия Чуйкова, маршалов Ивана Конева и Георгия Жукова, а также других полководцев.

«На снимках той знаковой весны 1945 года запечатлены как мгновения напряженной подготовки к финальной схватке с врагом, так и минуты триумфа победителей — маршалов и генералов, танкистов и летчиков», — сообщило ведомство.

Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Многие фото из семейных и личных архивов обнародованы впервые.

«Полководцы победы» — серия проектов, посвященных ключевым фигурам Великой Отечественной войны. 15 апреля Минобороны опубликовало редкие фотографии советских полководцев в домашней обстановке, среди друзей и на отдыхе. 30 апреля ведомство поделилось фотографиями с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.

Источник: Лента.Ру