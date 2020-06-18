Опубликованы фото двухэтажных кресел самолетов для защиты от коронавируса

В сети появились фотографии новых кресел самолетов, которые способы снизить риск распространения коронавирусной инфекции и максимально защитить пассажиров во время пандемии. Соответствующие снимки опубликовал CNN.

Проект под названием Zephyr Seat, в частности, предполагает размещение в салоне двухэтажных сидений — для их надстройки может быть использовано пространство верхних багажных полок. В условиях такой двухуровневой конфигурации авиакомпании смогут поддерживать ту же плотность кресел, что и в настоящее время.

Отмечается, что автором проекта стал дизайнер Джеффри О’Нил (Jeffrey O’Neill). «Мы считаем, что в дальнейшем путешественники будут особенно нуждаться в уединении, и они будут готовы доплатить за это столько же, сколько заплатили бы за возможность комфортно поспать», — заявил он.

Известно, что идея находится на стадии разработки, продукту предстоит пройти тестирования на предмет безопасности.

5 июня была представлена новая конфигурация кресел для самолетов, которая помогает соблюдать требования социальной дистанции в процессе авиаперевозок во время пандемии коронавируса. Так, конструкция предполагает своеобразный вертикальный выступ-разделитель между креслами у иллюминатора и прохода вместо еще одного кресла посередине. Он помогает значительно увеличить расстояние между путешественниками.

//баннер про врачей v25.05 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 72.18%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/25/18/20200525182527638/original_f3080a1ad2dd3d049b1b50901c0d5fab.png"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 40.32%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/25/18/20200525182521164/original_b8559c1d014c91074ba622d41a7fb487.png"); } }

Источник: Лента.Ру