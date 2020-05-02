Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публике

2 мая 2020     2
Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публике

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после его долгого отсутствия на публике на своем сайте.

На фото Ким Чен Ын принимает участие в церемонии открытия завода по производству удобрений: торжественно разрезает ленточку, осматривает фабрику, общается с чиновниками. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото лидер КНДР выглядит здоровым.

Ким Чен Ын
Фото: ЦТАК / Reuters

Северокорейский лидер появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на завершении строительства завода по производству удобрений накануне Дня труда.

15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика.

Источник: Лента.Ру

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