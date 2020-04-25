«Оранжевый» уровень опасности объявили в Самарской области

В Самарской области ожидается очень сильный ветер. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

По данным МЧС, местами ветер усилится до 25-26 м/с. Об этом сообщает НИА «Самара». Жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра.

Если ветер застал на улице, рекомендуется укрываться в подземных переходах или подъездах. Не стоит прятаться от ветра около стен домов, так как с крыши может падать кровля. Также в качестве укрытия не рекомендуется использовать остановки транспорта, рекламные щиты и деревья.

Ранее сообщалось, что в Москве сильный ветер повалил более 130 деревьев.