Оренбургского врача занесли в Книгу рекордов России

22 мая 2020     14
Оренбургского врача занесли в Книгу рекордов России

Врач Оренбургского областного онкологического диспансера Юрий Шкуратов попал в Книгу рекордов России. Трансфузиолог за свою 55-летнюю карьеру перелил пациентам 1015 литров эритроцитарной взвеси – компонента крови, из которой удалили лимфоциты и плазму.

Шкуратов внес большой вклад в организацию безвозмездного донорства. При нем началось производство иммунопрепаратов, а число доноров в регионе возросло на 25%.

В областном онкодиспансере за последние семь лет объем трансфузий вырос в учреждении на 30%, а переливаний крови – на 31%, пишет РИА «Оренбуржье». Во время пандемии Юрий Шкуратов не стал уходить на положенную людям старше 65 лет самоизоляцию. Врач продолжает принимать пациентов.

Источник: Газета Известия

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