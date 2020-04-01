Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса «онлайн-концерт»

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» 16 мая проведут онлайн-концерт с участие исполнителей из разных стран, выступят в нем участники 2020 года и прошлых лет. Об этом 31 марта сообщается на сайте конкурса.

Шоу получило название Eurovision: Europe Shine A Lig. Продолжительность концерта составит порядка двух часов, посмотреть трансляцию можно будет на официальном канале «Евровидения» на YouTube.

Как сообщает телеканал «360», таким образом организаторы решили компенсировать отмену конкурса, который должен был пройти в мае в нидерландском Роттердаме. Концерт пройдет в формате не соревнований, а показательных выступлений.

«Мы намерены объединить Европу уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей в других странах транслировать шоу в духе единства и объединения», — отметили организаторы.

Провести шоу пригласили голландских ведущих «Евровидения» актрису Шанталь Янзен, певицу Эдсилию Ромбли (участницу конкурса в 1998 и 2007 годах) и артиста Яна Смита, уточняет сайт kp.ru.

Известно об отмене «Евровидения» в связи со вспышкой коронавируса стало 18 марта. Участники российской музыкальной группы поддержали отмену музыкального конкурса из-за пандемии. Теперь он пройдет в 2021 году с теми же участниками, которым нужно будет написать новую песню. От России, вероятно, будет участвовать группа Little Big.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года, напоминает «Федеральное агентство новостей». Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

По данным международного статистического бюро Worldometers, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире превысило 828 тыс. человек, 40,7 тыс. скончались, 174,4 тыс. выписаны из больниц. К 31 марта общее число заболевших COVID-19 в России составило 2337 человек, скончались более 20.

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