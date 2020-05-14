Основатель Alibaba перестал быть самым богатым китайцем из-за коронавируса

14 мая 2020     7
Основатель Alibaba перестал быть самым богатым китайцем из-за коронавируса

Основатель Alibaba Джек Ма перестал быть самым богатым человеком в Китае. Как сообщает Forbes, теперь первое место в списке миллиардеров занимает основатель компании Tencent Ма Хуатэн.

Акции Tencent — крупнейшего дистрибьютора онлайн-игр — с начала года подскочили на 14 процентов. Доходы ее игрового направления в первом квартале выросли больше, чем на треть (31 процент).

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00:01 — 13 мая

Рост произошел на фоне эпидемии коронавируса, которая началась в Китае, и последовавших за пандемией ограничений. Как следствие спрос на мобильные игры увеличился. По данным издания, состояние Хуатэна оценивается в 48,3 миллиарда долларов, у Ма сейчас порядка 41,2 миллиарда долларов.

В то же время, указывает журнал, рост доходов Tencent, скорее всего носит временный эффект: с постепенным снятием ограничений у людей будет оставаться все меньше времени на онлайн-игры.

Источник: Лента.Ру

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