Особый противопожарный режим ввели в Самаре

14 мая 2020     6
Особый противопожарный режим ввели в Самаре

В Самаре начал действовать особый противопожарный режим. В городе ограничили въезд транспорта и пребывание граждан в лесах.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, при наступлении 4-го и 5-го классов пожарной опасноисти также вводится запрет на работы, связанные с разведением огня на территории лесных участков, которые находятся вблизи населенных пунктов, пишет НИА «Самара».

На открытых территориях и в зданиях также запрещено разводить огонь. Запрет касается костров, сжигания мусора или травы, применения пиротехнических изделий и огневых эффектов.

Нарушителям режима грозит штраф.

6 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны и МЧС подготовить предложения о повышении ответственности россиян за нарушения требований пожарной безопасности. Срок исполнения поручения — до 1 июня.

Источник: Газета Известия

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