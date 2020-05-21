«Остров Мечты» выделит 1 млрд рублей на поддержку медиков Московского региона

Первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений «Остров Мечты» запустил социальную акцию #ВрачиМечты, в рамках которой окажет поддержку врачам и медицинским работникам Москвы и Московской области, помогающим пациентам с коронавирусом.

Компания подарит билеты в парк всем медицинским работникам Москвы и области, которые сражались с пандемией, при этом каждый из них получит по три промокода на семью. Посетить парк можно будет после завершения пандемии и до конца 2020 года. Эксперты оценивают бюджет акции примерно в 1 млрд рублей.

Входной билет включает в себя катание более чем на 20 аттракционах неограниченное количество раз, посещение тематических шоу, кукольного театра «Золотой ключик», а также сессий Meet & Greet — встреч с персонажами парка. Помимо входных билетов в парк, для медицинских работников будет доступна бесплатная парковка. Пропуск в парк можно будет получить с помощью промокодов, которые будут переданы в лечебные учреждения столичного региона. Затем его нужно будет активировать на сайте парка.

Расходы на акцию #ВрачиМечты полностью взяли на себя инвесторы проекта, из муниципального бюджета они никак компенсироваться не будут.

«Остров Мечты» построили на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Строительство началось в 2017 году. Для посетителей он открылся 29 февраля.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Общее число зарегистрированных случаев заболевания в России с начала распространения инфекции достигло 317 554 случаев в 85 регионах. Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1%. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеет клинических проявлений болезни.