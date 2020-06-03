От Google потребовали пять миллиардов долларов за сбор данных в режиме инкогнито

К корпорации Google подан групповой иск с требованием выплатить не менее пяти миллиардов долларов за то, что компания нарушила приватность миллионов пользователей, собирая их личные данные через браузеры в режиме инкогнито, передает Reuters.

Обращение было подано в суд американского города Сан-Хосе, штат Калифорния. В нем истец обвинил Alphabet, материнскую компанию Google, в том, что техногигант тайно собирал информацию о посещаемых пользователям сайтах и просматриваемом контенте в режиме инкогнито.

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Согласно иску, Google через полученные данные узнавал о друзьях пользователей, их увлечениях, любимой еде, предпочтениях в покупках и «самых личных и потенциально смущающих вещах».

В жалобе говорится, что Google собирала информацию через собственные продукты — Google Analytics, Google Ad Manager и другие приложения и плагины веб-сайтов. В их число включены и приложения для смартфонов, независимо от того, нажимал ли пользователь на работающие через Google рекламные объявления.

В ноябре 2019 года сообщалось о проекте Google, для которого втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений. Утверждалось, что инициатива направлена на внедрение Google в индустрию здравоохранения.

Источник: Лента.Ру