От инсульта при COVID-19 спасет российский «эликсир молодости»

11 июня 2020     16
От инсульта при COVID-19 спасет российский «эликсир молодости»

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с одной из отечестсвенных компаний нашли способ снизить последствия губительного влияния COVID-19 на организм. Как оказалось, созданное ими ранее вещество — антиоксидант SkQ — положительно влияет на состояние сосудов в ситуации, когда активно работающий иммунитет в борьбе с вирусом начинает разрушать здоровые ткани.

«Мы выращивали в пробирках человеческие клетки, добавляли туда SkQ, а далее проводили разные эксперименты, в частности, добавляли цитокины — молекулы, отвечающие за противовоспалительный ответ организма, — пояснил ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова и гендиректор компании «Митотех» Максим Скулачев. – И оказалось, что воспалительных процессов, типичных для сосудов при взаимодействии с большим количеством цитокинов, не происходило».

Сейчас, в условиях пандемии COVID-19, открытие может получить шанс на реализацию в виде препарата для повышения выживаемости. Авторы работы проверили действие вещества на мышах. Ученые делали инъекции препарата грызунам, затем искусственным образом наполняли организмы грызунов огромным количеством цитокинов.

Без лечения гибли абсолютно все особи, а с предварительным введением определенных доз SkQ умирала только пятая часть животных. Ранее «Известия» писали о методе, основанном на использовании стволовых клеток, который позволит сохранить легкие пациентов, больных CODID-19.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий:

Двойное назначение: «эликсир молодости» испытали для лечения COVID-19

Источник: Газета Известия

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От инсульта при COVID-19 спасет российский «эликсир молодости»
От инсульта при COVID-19 спасет российский «эликсир молодости»

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с одной из отечестсвенных компаний нашли способ снизить последствия губительного влияния COVID-19 на …



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