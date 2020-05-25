Отец фигуристки Щербаковой описал удивление сотрудников банка из-за ее доходов

25 мая 2020     14
Отец фигуристки Щербаковой описал удивление сотрудников банка из-за ее доходов

Отец российской фигуристки Анны Щербаковой Станислав прокомментировал доходы спортсменки от выступлений. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

По словам мужчины, призовые дочери они откладывают и пытаются не только сохранить, но и увеличить. «Все по правилам — часть на депозит, часть в валюту, часть в акции», — заметил он, не уточнив размер заработка фигуристки.

Кроме того, все операции с деньгами 16-летняя спортсменка совершает самостоятельно. «Ходит в банк, разбирается в депозитах, подписывает договоры», — подчеркнул отец фигуристки, а также описал удивление сотрудников банка. «Общается с операционистами, они же любопытные: “Девочка, откуда у тебя эти деньги?” — “Заработала”», — рассказал он.

Щербакова — двукратная чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы-2020. Она занимается у российского специалиста Этери Тутберидзе. Ранее 25 мая стало известно, что спортсмены этой группы будут тренироваться на спортивной базе «Новогорск» во время пандемии коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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Отец фигуристки Щербаковой описал удивление сотрудников банка из-за ее доходов

Отец российской фигуристки Анны Щербаковой Станислав прокомментировал доходы спортсменки от выступлений. Его цитирует «Спорт-Экспресс». По словам мужчины, призовые дочери они …



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