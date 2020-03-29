Отец Малкина прокомментировал возможное возвращение сына в Россию

29 марта 2020     20
Отец Малкина прокомментировал возможное возвращение сына в Россию

Отец нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгения Малкина Владимир рассказал, что его сын в настоящий момент не стремится вернуться в Россию.

Он отметил, что всё будет зависеть от положения дел в США. Если хоккеист сумеет сохранить свой уровень игры, то сможет продолжить карьеру за границей.

«Там у хоккеистов уровень повыше, зрителей больше, ажиотаж больше. Думаю, он все-таки будет там. Я, конечно, не могу за него решать. Неизвестно, захочет ли он в «Металлурге» (Магнитогорск) играть, учитывая, что после сезона в Москве останавливается, но опять же я не могу за него говорить. Понятно, что болельщики хотят, чтобы человек вернулся в команду города, где он родился», — рассказал Владимир Малкин в интервью «РИА Новости» в воскресенье, 29 марта.

8 марта Малкин набрал 70 очков за 11 сезонов регулярного чемпионата НХЛ и сравнялся по результативности с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Малкин выступал за магнитогорский «Металлург» с 2003 по 2006 год, в его составе стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов России. Впоследствии перешел в клуб «Питтсбург», за который играет до сих пор.

Он занимает шестую строчку в рейтинге 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также три раза становился обладателем Кубка Стэнли.

Кроме того, хоккеист три раза принимал участие в Олимпийских играх в составе сборной РФ.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В оперштабе оценили долю детей среди заражённых коронавирусом в Москве
В оперштабе оценили долю детей среди заражённых коронавирусом в Москве

14:57 Среди заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве зарегистрировано 5,5% детей, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу …


Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса
Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса

15:01 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина в связи с эпидемией коронавируса. …


Россиянин из мести убил семью с двумя детьми
Россиянин из мести убил семью с двумя детьми

Житель Якутии, проходящий по делу о сбыте наркотиков, убил семью с двумя детьми. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета …


Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

В Москве 15 процентам тяжелых больных коронавирусом меньше 40 лет. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации …


Названа главная проблема рынка нефти
Названа главная проблема рынка нефти

Из-за снижения спроса на нефть на фоне коронавируса в мире скоро совсем не останется места, чтобы хранить сырье. Вопрос нехватки …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты