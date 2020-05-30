Открытие калининградских пляжей отложили из-за коронавируса

Открытие пляжного сезона в Калининградской области откладывается из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму.

«Традиционно открытие официальных пляжей в Калининградской области раньше происходило 1 июня. Но не в этом году, по понятным причинам», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Комиссия проверит готовность пляжей к работе в период с 5 по 11 июня. После получения необходимых справок и заключений они будут открыта. Дату в министерстве пообещали сообщить дополнительно.

Пока из-за распространения коронавируса сохраняются ограничения на посещение официальных пляжных зон, мест массового отдыха и морских променадов. На въездах в приморские города дежурят наряды ГИБДД, которые впускают только тех, у кого есть прописка или недвижимость в собственности, либо справка с места работы в муниципалитете.

По данным на 30 мая, в Калининградской области выявлено 1460 случаев коронавируса. 629 человек выздоровели, 29 — скончались.

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