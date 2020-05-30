Открытие калининградских пляжей отложили из-за коронавируса

30 мая 2020     13
Открытие калининградских пляжей отложили из-за коронавируса

Открытие пляжного сезона в Калининградской области откладывается из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму.

«Традиционно открытие официальных пляжей в Калининградской области раньше происходило 1 июня. Но не в этом году, по понятным причинам», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Комиссия проверит готовность пляжей к работе в период с 5 по 11 июня. После получения необходимых справок и заключений они будут открыта. Дату в министерстве пообещали сообщить дополнительно.

Пока из-за распространения коронавируса сохраняются ограничения на посещение официальных пляжных зон, мест массового отдыха и морских променадов. На въездах в приморские города дежурят наряды ГИБДД, которые впускают только тех, у кого есть прописка или недвижимость в собственности, либо справка с места работы в муниципалитете.

По данным на 30 мая, в Калининградской области выявлено 1460 случаев коронавируса. 629 человек выздоровели, 29 — скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе на рынке «Кольцо» потушен пожар повышенного ранга
В Севастополе на рынке «Кольцо» потушен пожар повышенного ранга

Пожар на территории рынка «Кольцо» на 5 км Балаклавского шоссе, которому присвоили повышенный ранг 1-БИС, потушен. В ликвидации огня участвовали …


Открытие калининградских пляжей отложили из-за коронавируса
Открытие калининградских пляжей отложили из-за коронавируса

Открытие пляжного сезона в Калининградской области откладывается из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму. «Традиционно …


Пожар на рынке в Севастополе тушили более 30 сотрудников МЧС
Пожар на рынке в Севастополе тушили более 30 сотрудников МЧС

Пожар на территории рынка «Кольцо» на 5 км Балаклавского шоссе, которому присвоили повышенный ранг 1-БИС, потушен. В ликвидации огня участвовали …


СевТЮЗ предлагает зрителям отпраздновать День защиты детей онлайн
СевТЮЗ предлагает зрителям отпраздновать День защиты детей онлайн

К Международному Дню защиты детей в Севастопольском театре юного зрителя разработали праздничную программу, посмотреть ее можно будет на Ютуб-канале театра: …


В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

16:08 Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах с бывшим хавбеком команды Денисом Глушаковым, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты