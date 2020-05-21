Открытое горение на складе в Самаре ликвидировано

Открытое горение на складе с пластмассой в поселке Винтай в Самаре ликвидировано на площади 1,3 тыс. кв м, сообщили в четверг, 21 мая, в ГУ МЧС по региону.

«В результате пожара погибших и пострадавших нет, произошло обрушение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров. Площадь пожара составила 1300 квадратных метров. В 7.48 (6.48 мск) объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия нет погибших и пострадавших.

По предварительным данным МЧС, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки.

17 мая в подмосковном Дзержинске на территории промзоны загорелись бензовозы и контейнеры. Площадь пожара составила 300 кв. м. По данным спасателей, в контейнерах хранились стройматериалы. Позже пожарным удалось локализовать распространение огня.