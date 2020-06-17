Открытый чемпионат Франции пройдет со зрителями

Перенесенный из-за пандемии коронавируса Открытый чемпионат Франции в сезоне-2019/20 пройдет со зрителями. Об этом в среду, 17 июня, сообщил глава Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли.

Турнир изначально должен был пройти в период с 18 мая по 7 июня, однако был перенесен из-за пандемии на период 27 сентября – 11 октября.

«Совершенно точно турнир будет проводиться со зрителями. Окончательного решения о количестве болельщиков на трибунах еще не принято, оно будет согласовано с государственными органами», — приводит Reuters слова Джудичелли.

Открытый чемпионат Франции — второй из четырех турниов Большого шлема и проводится на грунтовом покрытии.

В апреле стало известно, что Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, отменен в 2020 году из-за коронавируса.

12 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о том, что не будут проводить турниры как минимум до 13 июля.

По данным Worldometer на 17 июня, в мире выявлено более 8,3 млн случаев коронавирусной инфекции, из них свыше 448 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в мире выздоровели больше 4,3 млн человек.