Отобраны две группы добровольцев для испытаний «военной» вакцины от коронавируса

10 июня 2020     12
Отобраны две группы добровольцев для испытаний «военной» вакцины от коронавируса

Минобороны России отобрало две группы добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую группу вошли офицеры, прапорщики, а также военнослужащие по контракту. Вторая группа состоит из гражданских лиц, добровольно вызвавшихся участвовать в исследованиях. Особо подчеркивается, что отбор военных проводился на добровольной основе, их участие в исследованиях соответствует законам России.

Пятьдесят военных добровольцев были помещены на 14-дневную изоляцию, чтобы избежать занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу. Гражданские добровольцы сейчас размещаются в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Состояние всех испытуемых будет ежедневно контролироваться врачами ГВКГ. Будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия, изучение ряда других специальных показателей. К испытаниям участников допустят только после медобследования, которое подтвердит, что состояние их здоровья подходит необходимым требованиям.

4 июня в Минобороны раскрыли подробности подготовки к испытаниям отечественной вакцины от коронавируса. Для испытаний был выделен отдельный изолированный медицинский корпус на территории 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Специалисты войск РХБЗ провели полную дезинфекцию всех помещений, включая палаты, лаборатории и административные кабинеты. Также войска химзащиты полностью продезинфицировали транспорт, в котором добровольцев доставили на объект.

Всего за время эпидемии в стране выявлено более 485 тысяч случаев инфицирования новым вирусом. Умерло 6142 человека. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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Источник: Лента.Ру

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