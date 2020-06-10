Отобраны две группы добровольцев для испытаний «военной» вакцины от коронавируса

Минобороны России отобрало две группы добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую группу вошли офицеры, прапорщики, а также военнослужащие по контракту. Вторая группа состоит из гражданских лиц, добровольно вызвавшихся участвовать в исследованиях. Особо подчеркивается, что отбор военных проводился на добровольной основе, их участие в исследованиях соответствует законам России.

Пятьдесят военных добровольцев были помещены на 14-дневную изоляцию, чтобы избежать занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу. Гражданские добровольцы сейчас размещаются в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Состояние всех испытуемых будет ежедневно контролироваться врачами ГВКГ. Будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия, изучение ряда других специальных показателей. К испытаниям участников допустят только после медобследования, которое подтвердит, что состояние их здоровья подходит необходимым требованиям.

4 июня в Минобороны раскрыли подробности подготовки к испытаниям отечественной вакцины от коронавируса. Для испытаний был выделен отдельный изолированный медицинский корпус на территории 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Специалисты войск РХБЗ провели полную дезинфекцию всех помещений, включая палаты, лаборатории и административные кабинеты. Также войска химзащиты полностью продезинфицировали транспорт, в котором добровольцев доставили на объект.

Всего за время эпидемии в стране выявлено более 485 тысяч случаев инфицирования новым вирусом. Умерло 6142 человека. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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Источник: Лента.Ру