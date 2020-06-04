Ответственность за цены на нефть переложили на «уклонистов»

4 июня 2020     11
Ответственность за цены на нефть переложили на «уклонистов»

Главные участники соглашения ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, настаивают на необходимости продления сроков сделки, пишет CNBC. Однако они выставляют условия остальным партнерам, в первую очередь «уклонистам», отказывающимся сокращать добычу вопреки уже взятым на себя обязательствам. Таким образом, на последних фактически возложили ответственность за будущее мировых цен на нефть.

Речь идет об Ираке, Нигерии и Анголе, которые с середины мая отказывались сокращать добычу либо вовсе наращивали ее. Такое поведение особенно нелогично с учетом того, что Ирак был одним из инициаторов заключения нового соглашения после развала оригинальной ОПЕК+ в марте.

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По данным издания, только при условии, что «уклонисты» пообещают соблюдать договоренности, возможно проведение новой встречи участников ОПЕК+ на текущей неделе. В противном случае она состоится позднее, вероятно, 9-10 июня.

Как сообщалось ранее, страны ОПЕК и присоединившиеся к ним участники сделки, главным образом Россия и Саудовская Аравия, планируют продлить срок действия нынешнего соглашения, истекающий в конце июня, как минимум еще на месяц.

На этих новостях цены на нефть росли несколько последних дней. На момент публикации стоимость фьючерсного контракта на баррель североевропейской марки Brent с поставкой в августе составляла 39,46 доллара.

Источник: Лента.Ру

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