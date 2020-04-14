Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своем возрасте

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди хоккеистов в возрасте 34 лет по версии канадского портала Sportsnet.

Помимо Овечкина издание также отметило достижения защитника ХК «Миннесота» Райан Суттера, удостоив его званием лучшего среди 35-летних. У 36-летних лидером стал защитник «Калгари» Марк Джиордано. Голкипер «Нэшвилла» Пека Ринне был признан лучшим среди хоккеистов в возрасте 37 лет, уточняет «Газета.ру».

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года за «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году россиянин завоевал первый в своей карьере и истории команды Кубок Стэнли. В текущем сезоне 2019/2020 регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 68 матчей, в которых сумел заработать 67 очков по системе «гол+пас».