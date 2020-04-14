Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своем возрасте

14 апреля 2020     4
Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своем возрасте

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди хоккеистов в возрасте 34 лет по версии канадского портала Sportsnet.

Помимо Овечкина издание также отметило достижения защитника ХК «Миннесота» Райан Суттера, удостоив его званием лучшего среди 35-летних. У 36-летних лидером стал защитник «Калгари» Марк Джиордано. Голкипер «Нэшвилла» Пека Ринне был признан лучшим среди хоккеистов в возрасте 37 лет, уточняет «Газета.ру».

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года за «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году россиянин завоевал первый в своей карьере и истории команды Кубок Стэнли. В текущем сезоне 2019/2020 регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 68 матчей, в которых сумел заработать 67 очков по системе «гол+пас».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. По его …


Торговая война с Китаем сыграла против США
Торговая война с Китаем сыграла против США

Торговая война с Китаем, начатая президентом США Дональдом Трампом, сыграла против его страны в борьбе с коронавирусом, пишет CNBC. Вашингтон …


Девушка поцеловала друга ради участия во флешомобе и показала его реакцию
Девушка поцеловала друга ради участия во флешомобе и показала его реакцию

Пользовательница TikTok приняла участие в челлендже #KissingYourBestFriend («Поцелуй своего лучшего друга»), но в столкнулась с негативной реакцией друга, в которого …


Академик спрогнозировал развитие ситуации с COVID-19 в России
Академик спрогнозировал развитие ситуации с COVID-19 в России

Россия еще не достигла пика эпидемии коронавируса. Число заболевших в Москве в итоге может превысить 20-25 тыс. При этом, когда …


Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своем возрасте
Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своем возрасте

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди хоккеистов в возрасте 34 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты