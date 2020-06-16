Овечкин сравнил жизнь в США и России

16 июня 2020     5
Овечкин сравнил жизнь в США и России

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в Instagram сравнил жизнь в США и России.

Овечкин заявил, что в Америке ему не хватает русской культуры и менталитета. При этом он отметил, что за 15 лет жизни в Штатах привык к местной жизни, и обратил внимание на то, что США изменили его. «Взрослее стал, мудрее. Когда я только уезжал из России, это был совсем другой Овечкин. Раньше я жил ради себя, теперь я живу ради своей семьи, ради детей», — посчитал хоккеист.

27 марта посол США в России Джон Салливан поблагодарил Россию за талант Овечкина. Он признался, что, обдумывая общие интересы России и США, в первую очередь вспоминает о хоккее.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. В текущем сезоне хоккеист забросил 48 шайб. Всего в НХЛ на его счету 706 голов.

Источник: Лента.Ру

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