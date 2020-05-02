Пациент рассказал о необычной особенности коронавируса

Заразившийся коронавирусом студент РУДН Леонид Пастернак рассказал о необычном проявлении COVID-19.

По словам молодого человека, из типичных симптомов у него наблюдался кашель, однако и он быстро прошел.

Потери обоняния или вкусовых ощущений не было, напротив, у него проявился повышенный аппетит.

«И еще одна необычная особенность. Несмотря на жар и озноб, у меня резко вырос аппетит. Я стал много есть», — цитирует его «Вечерняя Москва».

Опрошенные изданием эксперты согласились, что такое проявление не типично для COVID-19. Как и при любом другом заболевании с высокой температурой, скорее свойственна потеря аппетита.

16 апреля российский журналист Георгий Кудинов, заболевший в Италии коронавирусом и прошедший там лечение, рассказал о странностях болезни. По его словам, течение болезни резко меняло курс.