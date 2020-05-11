Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Сочи

Пациентка, с подтвержденным коронавирусом, сбежала из больницы в Сочи. Женщина прибыла из Москвы 25 апреля.

Сейчас ее разыскивает полиция, так как она представляет угрозу здоровью окружающих, сообщили журналистам в региональном оперштабе, передает ТАСС.

Уточняется, что после прибытия из Москвы 25 апреля 28-летняя женщина была помещена в обсерватор. У нее были взяты тесты на коронавирус, 5 мая диагноз подтвердился. Больную перевели в инфекционную больницу №2 города Сочи. Состояние пациентки было удовлетворительным, клинически заболевание не проявлялось.

«В ночь с 8 на 9 мая она сбежала из лечебного заведения. Пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы», – добавили в оперштабе.

Ранее, 8 мая, сообщалось, что пациентка с подтвержденным COVID-19 сбежала из городской клинической больницы имени Дегтярева в Москве .

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 10 мая общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 1 929, вирус выявлен в том числе у 106 детей, 22 пациента умерли, 628 выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 99 случаев заражения.