Падение цен на американскую нефть объяснили

20 апреля 2020     11
Падение цен на американскую нефть объяснили

Падение цены на американскую нефть марки WTI могло носить эмоциональный характер, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Фьючерсы WTI с поставкой в июне-августе пока торгуются в коридоре 20-30 долларов, а в сентябре—декабре — 30-35 долларов», — сказал эксперт. По его словам, рынок верит в постепенное восстановление цен.

Маринченко добавил, что в периоды сильной рыночной «турбулентности» разница в цене между разными сортами нефти и между инструментами с разным сроком поставки может становиться больше. Эксперт подчеркнул, что нефть марок Brent и Urals тоже могут опуститься ниже 10 долларов.

Ранее сообщалось, что американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости. Согласно данным торгов, цена WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель.

Снижение цен связано с опасениями по поводу переполнения американских нефтехранилищ. Отмечалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустились до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится, и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть.

Источник: Лента.Ру

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