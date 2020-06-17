Памятник шведскому королю предложили заменить статуей Греты Тунберг

17 июня 2020     10
Памятник шведскому королю предложили заменить статуей Греты Тунберг

Памятник шведскому королю Карлу XII стоит заменить статуей экоактивистки Греты Тунберг, поскольку он представляет собой «символ злодеяний и устаревших ценностей». С таким предложением выступил бывший мэр города Умео Ян Бьёринге (Jan Björinge) в колонке для Aftonbladet.

Он подчеркнул, что во многих странах мира постепенно демонтируют статуи «угнетателям» — деятелям, которым были чужды демократические взгляды. В качестве примера Бьёринге указал на демонстрации против расизма в разных странах, где демонстранты стали сносить исторические памятники.

По мнению политика, статуи поставили для того, чтобы насаждать определенные взгляды. «Со стороны (…) государственных учреждений и муниципалитетов было бы куда благоразумнее освободить общественность от символов злодеяний и устаревших ценностей», — считает Бьёринге.

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По его словам, парки и скверы Швеции должны украшать памятники людям, которые работают на благо человечества. В качестве примера политик привел экоактивистку Грету Тунберг и лауреата Нобелевской премии мира Дага Хаммаршёльда (шведского государственного деятеля).

Бьёринге также предложил использовать технологии дополненной реальности и создать интерактивные презентации вместо реальных монументов. Например, люди могли бы получить информацию о том или ином памятнике, воспользовавшись QR-кодом: они смогут узнать, в честь кого и когда воздвигли статую, и почему ее снесли.

Карл XII — король Швеции, занимавший трон в конце XVII — начале XVIII века. Большую часть правления потратил на продолжительные войны, в том числе с Россией. В 1709 году потерпел поражение при Полтаве.

10 июня в американском городе Ричмонд (штат Вирджиния) протестующие из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда снесли памятник Христофору Колумбу. С помощью трех веревок они стянули памятник с постамента, затем оттащили его к озеру и скинули в воду. На место статуи демонстранты поставили табличку с надписью «Колумб олицетворяет геноцид».

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Источник: Лента.Ру

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