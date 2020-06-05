Панарин ответил пытающимся очернить его «негодяям и подхалимам»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в своем Instagram ответил критикующим его людям.

Игрок отметил, что некоторые «негодяи и подхалимы» пытаются очернить его и уличить в нелюбви к родине. «Мое желание — счастье родных и близких и, если это вообще когда-нибудь будет возможно, всех жителей нашей страны», — рассказал Панарин.

Хоккеист также попросил не путать родину и государство, а также пожелал всем подписчикам добра.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. Турнир должен возобновиться о стадии плей-офф. Дата начала матчей пока не известна.

Источник: Лента.Ру