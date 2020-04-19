Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лги (НХЛ).

Спортсмен ответил, что его бесят подобные комментарии, но он не хочет тратить на них свое внимание. По словам хоккеиста, когда он тратит деньги на благотворительность в каком-либо российском городе, всегда находятся недовольные из других городов.

«Они не понимают, что какие-то деньги нужно и себе оставить. А им нужно, чтобы я вообще все отдал. Не дождутся!» — заявил игрок.

В начале апреля Панарин отправил 1,5 тысячи масок в хирургический госпиталь в Нью-Йорке, за что получил благодарность от главного врача клиники.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. США лидирует по количеству зараженных в мире, по последним данным, число заболевших в стране превышает 700 тысяч человек.

Источник: Лента.Ру