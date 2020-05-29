Парад Победы в Петербурге пройдет с ограничениями из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге во время проведения парада в честь 75-летия Победы 24 июня будут предприняты дополнительные меры предосторожности, связанных с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Конечно, будут соответствующие ограничения, потому что мы не сможем заполнить все трибуны так, как это раньше. Будем принимать соответствующие меры, прежде всего для того, чтобы сохранить здоровье наших ветеранов и людей серебряного возраста. Но парад будет, и парад будет красивый, достойный», — рассказал он в эфире телеканала «78».

Беглов отметил, что марш «Бессмертного полка» может пройти в Петербурге 26 июля, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. По словам губернатора, многое будет зависеть от того, насколько тщательно горожане продолжат соблюдать самоизоляцию.

Проведение парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано на 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей на Красной площади. Начать подготовку к мероприятию 26 мая приказал президент России Владимир Путин.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город готов к проведению парада.