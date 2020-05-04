Парасюк рассказал о стрельбе активистов «майдана» по милиционерам

Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк признал, что ено группа вела стрельбу по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года, пишет «Страна.ua» 4 мая.

Он также рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что ему грозило тюремное заключение еще в те времена, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Избежать наказания ему удалось благодаря заступничеству бывшего генпрокурора страны Юрия Луценко.

«Знаете, почему Порошенко меня не посадил просто за Майдан? Потому что они же тоже версию рассматривали, что я там убийца <…>. Потому что — а куда это вставить? Ну хорошо, он там побеждал на Майдане. А тогда кто ты такой, Порошенко? Вот чувак там стрелял, а ты кто тогда такой? Да, значит, Майдан победил не благодаря тебе, а благодаря этим ребятам, которые не побоялись пойти на какие-то такие меры, за которые могут понести определенную ответственность? Понимаете?» — объяснил Парасюк.

По его словам, ему несколько раз могли объявить подозрение, но каждый раз этого удавалось избежать с помощью Луценко.

«Луценко набирал и говорил: «Я вам там всем не знаю, что сделаю. Быстро спрятали эти папки — и пусть лежат». Потому что вы себе представляете, как во времена Порошенко объявляют подозрение майдановцу за то, что он противостоял «Беркуту»? Это равносильно самоубийству, просто взять и самого себя застрелить», — добавил Парасюк.

10 апреля стало известно, что государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.

30 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расследование убийств людей, которые происходили на евромайдане, будет продолжено.

Сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве 21 ноября 2013 года после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Позже на площади стали происходить стычки между демонстрантами и силовиками. 20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека.

Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович покинул страну.