Парки и скверы в Ставрополе два раза обработают от клещей

В Ставрополе в июне проведут обработку общественных территорий от клещей. Это будет уже вторая по счету обработка с начала активности этих насекомых.

Отравляющие вещества распылят в парках, скверах, на детских площадках и во дворах. Также обработают садовые товарищества, расположенные вокруг города.

Как сообщили NewsTracker, опасность укусов клещей остается актуальной, несмотря на режим самоизоляции, поэтому мероприятия по борьбе с этими насекомыми проводятся в обычном режиме.

28 мая сообщалось, что активность клещей сильно возросла в Красноярске. Депутаты поддержали идею ввести в городе режим повышенной готовности.