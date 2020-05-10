Парламент Франции утвердил продление режима ЧП в стране до 10 июля

9 мая 2020     17
Парламент Франции утвердил продление режима ЧП в стране до 10 июля

Парламент Франции окончательно утвердил законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в Twitter нижней палаты парламента в субботу, 9 мая.

#PJLEUS | Après l’accord élaboré entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire. #DirectAN pic.twitter.com/ZicBwtPyrl

— Assemblée nationale (@AssembleeNat) May 9, 2020

Отмечается, что ранее документ приняли в Сенате. Депутаты Нацсобрания проголосовали по проекту продления ограничительных мер: 252 парламентария поддержали документ, против высказались 87 человек.

В конце апреля стало известно, что жители Франции смогут более свободно передвигаться по стране, с 11 мая специальные разрешения на перемещения будут отменены. Также с 11 мая вновь заработают магазины и детские сады, но с ограничениями по числу воспитанников.

По последним данным статистического бюро Worldometer, во Франции зафиксировано 176 658 случаев заражения коронавирусом, причем 26 310 пациентов скончались, а еще 56 038 ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 9 мая, на планете зарегистрировано свыше 4 млн случаев заболевания, умерли более 279 тыс. человек, вылечились — 1,4 млн.

Источник: Газета Известия

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