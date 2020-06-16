Парламент Германии поддержал «Северный поток-2» вопреки давлению США

Парламент Германии поддерживает завершение строительства газопровода «Северный поток-2», вопреки планам американцев оказать давление с помощью санкций. Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст на пресс-конференции, передает РИА Новости.

По словам депутата, за продолжение строительства выступает как большинство в самом комитете, так и в целом в парламенте. Эрнст добавил, что экологические аргументы против газопровода приводят «Зеленые», однако даже они поддерживают остальных и считают, что американские санкции «неприемлемы и против них нужно защищаться».

15 июня глава МИД Германии Хайко Маас рассказал о сложных отношениях между Берлином и Вашингтоном. Помимо «Северного потока-2», сейчас разногласия между странами касаются также трат ФРГ на оборону. В этой связи президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не станет выводить свои войска с германской территории, если Берлин не будет нарушать договоренности о военных бюджетах в рамках НАТО.

США запланировали расширить санкции против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса в начале июня.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте.

Источник: Лента.Ру