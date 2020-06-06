Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении

6 июня 2020     17
Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в стране крайне сложная ситуация с коронавирусом. Заявление сделано в ходе онлайн-трансляции брифинга в правительстве, передает «Интерфакс».

«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медпомощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациент был в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест», — сообщил Пашинян.

Он добавил, что всеобщий карантин вводить в Армении не будут, поскольку власти не уверены, что граждане будут его соблюдать. Также тотальную самоизоляцию не рассматривают по причине тяжелых экономических последствий для страны.

За последние сутки в Армении коронавирус выявили у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения уже превысило 12,5 тысячи. Общее число смертей от новой инфекции достигло 259 человек, а ежедневный прирост составляет более 500 человек пятый день подряд.

Пашинян сам ранее заразился коронавирусом, предположительно, от официанта во время рабочего совещания правительства. Молодой человек, как потом выяснилось, с положительным тестом на COVID-19, принес премьеру воду без перчаток.

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Источник: Лента.Ру

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