Пассажиропоток в метро и МЦК в Москве вырос на треть

9 июня 2020     13
Пассажиропоток в метро и МЦК в Москве вырос на треть

Пассажиропоток в Московском метрополитене и МЦК увеличился на треть. Об этом днем во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба департамента транспорта в своем канале в Telegram.

«Вчера пассажиры совершили 2,68 миллиона поездок — 31% от довирусной эпохи», — сказано в сообщении. С 7.00 до 9.00 вторника в метро были 597,3 тыс. поездок, что на 58% ниже, чем год назад.

При этом москвичи и гости столицы соблюдают режим ношения перчаток и масок. 94% пассажиров вошли на станции метро в масках, а 80% были в перчатках.

В общественному транспорту и личным автомобилям в Москве вернулись уже больше 50% от того количества пассажиров, которое было 14 марта, — 5,57 млн.

7 июня пассажиропоток на общественном транспорте в Москве достиг 5 млн человек в сутки. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене в городе с 9 июня пропускного режима, а также график прогулок.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

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