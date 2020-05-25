Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео

25 мая 2020     19
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео

Двое пассажиров устроили драку на борту самолета, прилетевшего из Сочи в Москву. Произошедшее попало на видео, которое оказалось в распоряжении Telegram-канала «НеМалахов».

Инцидент произошел после приземления лайнера в столичном аэропорту Домодедово. Причиной конфликта стало то, что во время подготовки к высадке один из пассажиров облокотился на кресло, задев сидящего мужчину, передает ТАСС. В результате произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Командир самолета вызвал наряд полиции.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, оба авиадебошира задержаны. Один из них 1986 года рождения, другой — 2001-го.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Власти Приморья сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре в больнице
Власти Приморья сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре в больнице

При пожаре в больнице в городе Партизанске Приморского края никто не пострадал. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на …


VR-технологии начнут использовать для управления дронами
VR-технологии начнут использовать для управления дронами

Расчеты новейших российских разведывательно-ударных беспилотников оснастят VR-шлемами, которые синхронизируют движения головы оператора и камер БПЛА. Это позволит решить проблему недостаточной …


В российской больнице произошел пожар
В российской больнице произошел пожар

В городской больнице Приморья загорелась крыша приемного покоя, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел в Партизанской городской больнице …


Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео

Двое пассажиров устроили драку на борту самолета, прилетевшего из Сочи в Москву. Произошедшее попало на видео, которое оказалось в распоряжении …


Увеличилось число жертв пожара в больнице для зараженных коронавирусом в Москве
Увеличилось число жертв пожара в больнице для зараженных коронавирусом в Москве

Число жертв пожара в московской больнице №50, где находились зараженные коронавирусом пациенты, увеличилось до двух. Об этом сообщает РЕН ТВ. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты