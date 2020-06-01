«Патриоты России» поддержали дату голосования по поправкам в Конституцию

1 июня 2020     19
«Патриоты России» поддержали дату голосования по поправкам в Конституцию

Дата голосования по поправкам в Конституцию 1 июля вполне подходящая, и не подразумевает никакой спешки, рассказала «Известиям» заместитель председателя «Патриотов России» Надежда Корнеева в понедельник, 1 июня.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин назначил дату голосования по поправкам в Конституцию.

«Поправки важные. Я бы особенно выделила две поправки. В первую очередь приоритет российской Конституции над международным правом. У каждой страны есть свои культурные традиции, свои системы ценностей, и в праввовой системе тоже. А во вторых, запрет нашим чиновникам, представителям власти иметь не только гражданство иностранного государства, но и вид на жительство <…> Эти люди должны полностью отдавать себя службе государству», — сказала Надежда Корнеева.

По ее словам, предложение ЦИК РФ провести голосование в течение нескольких дней довольно разумное, поскольку повысит безопасность для граждан на фоне снятия карантинных ограничений с России.

Президент предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес это событие из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Источник: Газета Известия

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