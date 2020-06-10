Патрушев предупредил о попытках Запада дестабилизировать обстановку в России

10 июня 2020     13
Патрушев предупредил о попытках Запада дестабилизировать обстановку в России

У Совета безопасности России имеются данные о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны в преддверии голосования по поправкам к Конституции, а также перед единым днем голосования осенью. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в опубликованном в среду, 10 июня, интервью сайту aif.ru.

«В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения», — сказал секретарь СБ.

По его словам, ожидается стимулирование активности «так называемых альтернативных профсоюзных организаций».

Кроме того, Патрушев отметил, что Запад нарастит информационное давление на Россию с целью «размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны». Всё это будет проделано западными странами, для того чтобы внести раскол в российское общество и получить возможность манипулировать общественными сознанием.

Так, одним из организаторов подобной деструктивной деятельности Запада является Госдеп США. Кроме того, содействуют ему агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации.

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам. В Кремле не ожидают, что из-за коронавируса возникнут проблемы с голосованием.

Днем ранее сообщалось, что американское издание Fort Russ News назвало Путина одним из самых последовательных сторонников демократии в мире.

Источник: Газета Известия

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