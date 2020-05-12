Павианы подрались из-за бутылки пива

12 мая 2020     9
Павианы подрались из-за бутылки пива

В южноафриканском городе Дурбан две обезьяны подрались из-за бутылки пива. Кадры, снятые во время сафари, организованного фирмой Tim Brown Tours & Safari’s, были опубликованы в Youtube на канале Kruger National Park Videos.

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00:03 — 22 января 2017

В начале видео с бутылкой играет малолетний павиан. Он прикладывает ее ко рту, переворачивает и катает по земле. Неожиданно к нему подбегает обезьяна покрупнее, дает подзатыльник и отбирает игрушку. После недолгой борьбы детеныш ретируется, и бутылка оказывается в распоряжении у его обидчика. Он находит ей свое применение: медленно отталкивает от себя, растягиваясь по земле. По словам автора видео, можно было подумать, что павиан решил заняться йогой с бутылкой.

Павианы — род приматов, широко распространенных в Африке. Длина этих животных колеблется от 40 до 110 сантиметров. Имеют сложную социальную структуру и координируют защиту стаи от хищников при помощи десятков звуковых сигналов.

В 2010 году сообщалось, что группа павианов наелась забродивших ягод и бесчинствовала в одном из самых известных винодельческих хозяйств Южной Африки.

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Источник: Лента.Ру

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