Пенсионные накопления россиян снизятся в 2021-м году

Месячная сумма накопительной пенсии россиян в 2021-м снизится. Соответствующий законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» разработал Минтруд, передают «Известия».

Согласно документу, со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет. Вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста, будет делиться на этот период.

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«Показатель “ожидаемый период выплаты” используется при расчете только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода ее выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — пояснили в Минтруде.

Также сообщается, что риска в том, что граждане не успеют получить накопительную пенсию, нет. У россиян есть право забрать ее единовременно или передать по наследству, для этого нужно написать соответствующие заявления.

«На размер страховой пенсии размер накопительной части пенсии не влияет. Размер страховой пенсии устанавливается государством, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина», — отметили в пресс-службе Минтруда.

Единовременная выплата накопительной части производится при соответствии ряду критериев. Во-первых, достижение пенсионного возраста, во-вторых, общая величина накоплений при расчете на ежемесячную выплату должна составлять меньше пяти процентов от назначенной гражданину страховой пенсии.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который еще на год — до 2022 года — продлевает заморозку накопительной части пенсии. Заморозку накопительной части пенсии впервые ввели в 2014 году. Изначально предполагалось, что этот период должен был закончиться в 2020 году.

Источник: Лента.Ру