Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом авианосца

1 апреля 2020     18
Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом авианосца

Глава Пентагона Марк Эспер отказался эвакуировать экипаж с охваченного коронавирусом авианосца Theodore Roosevelt, поскольку не видит в этом необходимости. Об этом Эспер заявил в интервью телекомпании CBS.

По его словам, власти предоставляют авианосцу много медицинских принадлежностей, и по мере необходимости направляют медицинский персонал. При этом, по словам Эспера, среди членов экипажа нет тех, кто был бы «серьезно болен». Сейчас Пентагон пытается сдержать распространение коронавируса, добавил министр обороны.

На прошлой неделе исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли сообщил о первых случаях заражения на борту Theodore Roosevelt. По его словам, инфицированные были эвакуированы с авианосца. Сам корабль был направлен к острову Гуам, где расположена база ВМС США.

По данным агентства Reuters, сейчас на борту авианосца зафиксировано почти 80 случаев заражения. Капитан корабля Бретт Крозье направил письмо командованию ВМС США, призывая принять решительные меры для спасения жизни моряков и остановить распространение вируса.

По последним данным, в США зафиксировано более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 4 тысяч человек, более 7 тысяч — вылечились.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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