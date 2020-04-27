PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. Об этом 26 апреля телеканалу «360» рассказал директор по коммуникациям компании Александр Костиков.

«Мы были очень расстроены сложившейся ситуацией, мы были даже шокированы этими словами, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакампании», — заявил директор по коммуникациям PepsiCo.

Он отметил, что компания сняла рекламу с Тодоренко с эфира, а также сменила оформление социальных сетей, пишет «Газета.ру». Решение по контракту Тодоренко будет принято позже. Уточняется, что телеведущая рекламировала сок J7.

Регина Тодоренко возмутила общественность своими высказываниями в интервью о том, что жертвы домашнего насилия ничего не делают, чтобы его избежать. Телеведущую обвинили в оправдании домашнего насилия и затравили в соцсетях, пишет сайт kp.ru.

25 апреля сообщалось, что редакция журнала Glamour после многочисленных просьб пользователей лишила Тодоренко звания «Женщина года».