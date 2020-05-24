Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе попала на видео

Видео: t.me/breakingmash

В сети появилось видео, на котором запечатлена перестрелка у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Ролик в воскресенье, 24 мая, публикует Telehram-канал Mash.

На кадрах, снятых из окна дома очевидцами, видно, как несколько вооруженных мужчин бегают по парковке и стреляют в своих оппонентов. Те пытаются спрятаться за припаркованными автомобилями и гаражами, а затем покидают место происшествия.

Ранее сообщалось, что всего в конфликте участвовали не менее восьми человек. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, они, предположительно, были вооружены охотничьими ружьями «Сайга» и «Вепрь». Отмечалось, что подозреваемые скрылись с места перестрелки на нескольких автомобилях, в городе объявлен план «Перехват».

Источник: Лента.Ру