Первая европейская страна открыла границы

Чехия первой из европейских стран открыла границы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех, передает ТАСС.
С пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан отменен. Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться.
По словам Войтеха, эпидемиологическая ситуация позволяет снять запреты при определенных условиях: в общественных местах смогут собираться группы до десяти человек. Кроме того, с 27 апреля восстановится обучение в вузах, возобновится работа автошкол и магазинов площадью до 2500 квадратных метров.
При возвращении в Чехию, выезжавший должен иметь медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус, или он должен пройти двухнедельный домашний карантин.
При этом 19 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что границы государств необходимо оставить закрытыми еще на год. По мнению чешского лидера, такие меры необходимы для того, чтобы избежать новой волны эпидемии. Похожее мнение выразил замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, заявив, что государственные границы в Евросоюзе могут оставаться закрытыми в течение двух лет.
Всего в Чехии зафиксировано 7236 случаев заражения коронавирусом. Вылечился от инфекции 2371 человек, умерли 214 человек.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру