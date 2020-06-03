Первую страусиную ферму создали в Севастополе

3 июня 2020     13
Первую страусиную ферму создали в Севастополе

В Севастополе создана первая в регионе страусиная ферма. Проект реализовал местный фермер на средства правительственного гранта, сообщает пресс-служба правительства города.

Размер гранта составил 1,5 млн рублей. На них фермер в 2019 году приобрел 27 струсов. За собственные средства были куплены еще шесть птиц. Всех из привезли на ферму месяц назад, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В хозяйстве предполагается наладить торговлю яйцами, а через полтора года, когда птенцы наберут вес около 100 кг, начнется заготовка мяса. Первую прибыль ферма планирует получить также через полтора года.

В этом году на поддержку молодых фермеров в городском бюджете предусмотрено 14 млн рублей. Из них 10 млн предназначены на сферу растениеводства и 4 млн рублей на животноводство. Попытаться получить грант могут фермеры, которые ведут свою деятельность не более двух лет.

Источник: Газета Известия

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