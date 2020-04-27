Песков анонсировал обращение Путина к ветеранам и россиянам 9 Мая

27 апреля 2020     5
Песков анонсировал обращение Путина к ветеранам и россиянам 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник, 27 апреля, сообщил, что глава государства выступит с обращением к ветеранам и гражданам страны 9 мая в День Победы.

Ранее в этот же сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Сергей Макаров сообщил, что акция в этом году пройдет в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса.

16 апреля Путин принял решение перенести дату празднования Победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. В Кремле подчеркнули, что решение не было простым для российского лидера, однако для Путина приоритетом является здоровье людей.

Новость дополняется.

Источник: Газета Известия

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